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Tarlada alkol alırken bacağından vuruldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tarlada alkol alan İsmail E. (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hocaköy...
GÜVENLİK 22.09.2019, 23:28
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tarlada alkol alan İsmail E. (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail E., iddiaya göre tarlada arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi İsmail E.'nin sol bacağına isabet etti. Bacağından yaralanan gencin arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İsmail E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail E., iddiaya göre tarlada arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi İsmail E.'nin sol bacağına isabet etti. Bacağından yaralanan gencin arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İsmail E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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