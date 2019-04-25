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Tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan Mustafa Işık, hayatını kaybetti.  Kaza, Osmancık ilçesi Kargı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre 19 EU 474...

Tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan Mustafa Işık, hayatını kaybetti. 
Kaza, Osmancık ilçesi Kargı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre 19 EU 474 plakalı traktörüyle tarlasını süren Mustafa Işık, bu sırada traktörün devrilmesi sonucunda altında kaldı. Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI 

 

 

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