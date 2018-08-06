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Tarla biçme tartışması kanlı bitti: 1 ölü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, tarla biçme sırası yüzünden çıkan tartışmada, iddiaya göre anne-oğlun balta ve bıçaklı saldırısına uğrayan Hüseyin Ballı (38), yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı...

Tarla biçme tartışması kanlı bitti: 1 ölü
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, tarla biçme sırası yüzünden çıkan tartışmada, iddiaya göre anne-oğlun balta ve bıçaklı saldırısına uğrayan Hüseyin Ballı (38), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Akpınar köyünde meydana geldi. Emrah K. ve annesi Satı K. tarla biçme sırası yüzünden komşuları Hüseyin Ballı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Emrah K. elindeki baltayla Hüseyin Ballı'nın kafasına vurdu. Annesi Satı K. ise Ballı'yı bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Hüseyin Ballı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ballı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Ballı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası Emrah K. ve annesi Satı K. ise jandarma tarafından  gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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