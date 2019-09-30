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Tarım makinesiyle çalışırken akıma kapılan çiftçi öldü
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, kamyona arpa ve buğday yüklemek için tarım makinesi kullanırken, elektrik akımına kapılan çiftçi Yasin Mol (33), yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde, Bahçeli Mahallesi Hacı Memetler mevkisinde meydana...
GÜVENLİK 30.09.2019, 15:07
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, kamyona arpa ve buğday yüklemek için tarım makinesi kullanırken, elektrik akımına kapılan çiftçi Yasin Mol (33), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, Bahçeli Mahallesi Hacı Memetler mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Yasin Mol, kamyona arpa ve buğday yüklemek için tarım makinesi kullanırken, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mol'u ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan ve sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Mol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yasin Mol'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Bahçeli Mahallesi Hacı Memetler mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Yasin Mol, kamyona arpa ve buğday yüklemek için tarım makinesi kullanırken, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mol'u ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan ve sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Mol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yasin Mol'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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