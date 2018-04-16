Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık

Tarım işçisi kadınları taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan belediye otobüsü ile tarım işçisi kadınları taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen  kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kaza, Çınar...

Tarım işçisi kadınları taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan belediye otobüsü ile tarım işçisi kadınları taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen  kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, Çınar ilçesi Yaprakbaşı köyü kavşağında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Tarım işçisi kadınları taşıyan minibüs ile belediye yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü. 1'i ağır 10 kişinin yaralandığı kazanın ardından karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından minibüs, bölgeye gelen çekici ile olay yerinden kaldırıldı. 
Durumu ağır olan yaralı Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 9 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314