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Tarım işçisi ailelerin çadırda çocuklarıyla yaşam mücadelesi

ŞANLIURFA'dan tarlalarda çalışmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen tarım işçisi aileler, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Şanlıurfa'dan tarlalarda çalışmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine...

Tarım işçisi ailelerin çadırda çocuklarıyla yaşam mücadelesi
ŞANLIURFA'dan tarlalarda çalışmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen tarım işçisi aileler, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.
Şanlıurfa'dan tarlalarda çalışmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen tarım işçisi aileler, henüz okul çağında olmayan çocuklarıyla kurdukları çadırlarda yaşıyor. Günlük 50 liraya çalışan mevsimlik işçiler, yemeklerini dışarıda kurdukları ocakta pişiriyor. İşçiler, duş ve diğer ihtiyaçlarını da yine açık alanda karşılamaya çalışıyor. İşçiler, memleketlerindeki ailelerine para gönderebilmek için bu çileye katlandıklarını söyledi.
Şanlıurfa'dan gelip tarlalarda çalıştıklarını söyleyen Zekiye Arslan, "Astım hastasıyım, yine gidip çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, 50 lira yevmiye alıyoruz" dedi.
İnegöl'e 6 aylık bebeği ile gelen Hasibe Kubacık ise "Mecburen çadırlarda çocuğumu bırakıp, tarlalarda çalışıyorum. Çok soğuk oluyor. Çadırda büyütmek zorundayım, durumumuz yok" dedi.
Salih Civelek de zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

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