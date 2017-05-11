Tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 12 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Konya- Adana karayolu üzerindeki İsmil Mahallesi’nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil A. yönetimindeki 42 EG 872 plakalı traktör viraja hızlı girince, römorku devrildi. Kazada römorkta bulunan 19 işçiden 12'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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