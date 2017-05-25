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Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

BURSA, () - BURSA'nın Keles İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Keles İlçesi Mengen Deresi mevkiinde meydana geldi. Tarladan dönen işçileri taşıyan...

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

BURSA, () - BURSA'nın Keles İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Keles İlçesi Mengen Deresi mevkiinde meydana geldi. Tarladan dönen işçileri taşıyan Ali Rıza Yıldız yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, rampayı çıkarken kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ali Rıza Yıldız ile işçilerden Hüseyin, Fatma ve Yusuf Rıza Yıldız, Gülebe ve Ayşe Bayduz ile Pembe Batı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keles ve Bursa Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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