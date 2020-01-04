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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki...
GÜVENLİK 04.01.2020, 11:45
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hasan Ali Çakan yönetimindeki 45 J 7785 plakalı minibüs ile Şahin Erkul yönetimindeki 45 AAK 355 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada minibüsteki işçilerden Hatice Sarı (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden, Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hasan Ali Çakan yönetimindeki 45 J 7785 plakalı minibüs ile Şahin Erkul yönetimindeki 45 AAK 355 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada minibüsteki işçilerden Hatice Sarı (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden, Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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