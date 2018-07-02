Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Gözne- Arslanköy yolu Arslanköy kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerinin taşındığı 33 MN 180 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.