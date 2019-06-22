Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Karakol Yaylası'nda meydana geldi. Tarlaya çapa yapmaya giden iki aile üyelerini taşıyan Mustafa İri (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü İri, ile minibüsteki Yasemin İri (39), Gülay İri (15), Fatma İri (13), Ömer İri (6) İbrahim İri (4) ile Halit Akçakaya (51), Müslim Akçakaya (19), Zeliha Akçakaya (18), İbrahim Akçakaya (15) ve Halime Akçakaya (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılaran sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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