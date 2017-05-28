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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () – KAYSERİ- Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sabaha karşı Kayseri-Sivas kara yolunun 22'nci kilometresindeki...

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () – KAYSERİ- Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Sabaha karşı Kayseri-Sivas kara yolunun 22'nci kilometresindeki Sarımsaklı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Yerlikaya (44) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 38 EZ 199 plakalı kamyonet, heniza bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyeti yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden Muazzez Duman (30) yaşamını yitirirken, Mehmet Demir (25), Tuğçe Demirgürek (27), Solmaz Sarı (32), Asuman Coşkuner (31), Songül Arslan (32), Eşe Aydın (37), Meryem Topal (53), Kefriban Söyler (36), Hacer Kışak (31), Seyhan Topal (25), Fadime Demir (40), Mürsel Kocakaya (32), Çağlar Duman (24) Zeliha Dündar, Hanım Çer, Altun Günay, Serpil Söyler, Esme Demir, Rüfeyda Söyler, Fulya Dirgen ve kamyonet sürücüsü Yusuf Yerlikaya yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kayseri’deki çeşitli hastanelere gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.     
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