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Tarım ilacı içen kadın hastaneye kaldırıldı
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre tarım ilacı içmesi sonucu zehirlenen D.Ü., hastaneye kaldırıldı. Turgutlu’nun kırsal Sarıbey Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu ileri...
GÜVENLİK 23.12.2019, 00:23
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre tarım ilacı içmesi sonucu zehirlenen D.Ü., hastaneye kaldırıldı.
Turgutlu’nun kırsal Sarıbey Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.Ü. (36), saat 22.00 sıralarında iddiaya göre tarım ilacı içti. Bir süre sonra rahatsızlanan D.Ü., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ü.'nün hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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