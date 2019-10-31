Son Dakika
Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, Cami Kebir Mahallesi'nde yağışın ardından meydana gelen heyelanda çöktü. Maden'de, gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Cami Kebir Mahallesi'nde heyelan...
GÜVENLİK 30.10.2019, 13:58
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, Cami Kebir Mahallesi'nde yağışın ardından meydana gelen heyelanda çöktü.
Maden'de, gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Cami Kebir Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Dicle Nehri üzerine, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, heyelanda çöktü. Kullanıma 35 yıl önce kapatılan, ilçe merkezi ile Cami Kebir Mahallesi arasındaki köprüde, AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan Maden'de, heyelan riski nedeniyle nisan ayında, 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı verilmişti.
Maden'de, gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Cami Kebir Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Dicle Nehri üzerine, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, heyelanda çöktü. Kullanıma 35 yıl önce kapatılan, ilçe merkezi ile Cami Kebir Mahallesi arasındaki köprüde, AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan Maden'de, heyelan riski nedeniyle nisan ayında, 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı verilmişti.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5