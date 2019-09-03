Tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılar

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri tarafından, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul çevresinde denetim yapıldı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 423 paket çeşitli gıda ürünlerine el konulurken, bazı ürünlere yeni etiketler yapıştırılarak satışına devam edildiği belirlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2019- 2020 eğitim öğretim yılı öncesi kent merkezindeki okulların etrafında faaliyet gösteren bakkal ve marketlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda malzemelerin satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta amiri tarafından bilgilendirilen ekipler, taktıkları yaka kamerasıyla birlikte söz konusu bölgedeki bakkal ve marketlerde inceleme yaptı. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, gıda ürünlerinin bulunduğu alanların hijyeni ve gıda ürünlerinin tazeliğini de kontrol eden zabıta ekipleri, ürünleri tek tek inceleyerek son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu. Denetim sonucunda yaka kamerası görüntülerine yansıyan son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 423 adet ürüne el koyan ekipler, özellikle 6 yıl öncesi üretildiği öğrenilen bazı ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırılarak yeni imal edilmiş gibi satışının yapıldığını tespit etti.



