Tarihi evin duvarı hareket halindeki aracın üzerine yıkıldı

ŞANLIURFA'da kullanılmayan tarihi evin taş duvarı, hareket halindeki hafif ticari aracın üzerine yıkıldı. Sürücü Muhammet Subaşı'nın (27) şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Kendirci Mahallesi Alay Sokak'ta meydana geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli olan tarihi evin taş duvarı büyük gürültüyle yıkıldı. Bu sırada sokaktan geçen Muhammet Subaşı yönetimindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari araç, yıkılan duvarın altında kaldı. Sürücü Subaşı, camı kırıp aracın içine düşen taşlardan son anda kurtuldu. Sürücünün şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin bulunduğu sokaktan her gün onlarca çocuk ve halkın geçtiğini belirten mahalle sakinleri, evin tescili oluşu nedeniyle bir çivi çakılmadığını ancak duvarın her an yıkılacağını defalarca yetkililere bildirdiklerini söyledi.



