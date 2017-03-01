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Tarihi eserleri satamadan yakalandılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, toplam 35 altın ve gümüş sikke ile 3 altın heykel ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı...

Tarihi eserleri satamadan yakalandılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, toplam 35 altın ve gümüş sikke ile 3 altın heykel ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şüphelileri bir ay süreyle teknik ve fiziki takibi aldı. Takibin ardından Sart İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle şüphelilere yönelik, dün operasyon düzenlendi. Durdurulan 35 HSA 47 plakalı otomobildeki İ.B., Ş.O., T.O., H.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, Helenistik Döneme ait toplam 35 altın ve gümüş sikke ile 3 altın heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler buradaki ifadelerinde, 38 parça altın tarihi eseri 200 bin liraya satmak için müşterilerle anlaştıklarını söyledikleri öğrenildi. Jandarma, şüphelilerin tarihi eserleri satmak için anlaştıkları kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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