Tarihi eserleri jandarmaya satmayan çalışan 2 kardeşe gözaltı

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde ellerindeki tarihi eserleri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine satmaya çalışan 2 kardeş, gözaltına alındı.Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesinde yaşayan İ.Ö. ve M.Ö. isimli iki kardeşin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, müşteri gibi davranıp, irtibat kurduğu kardeşlerle bir araya geldi. Jandarma buluşma yerinde 2 kardeşi gözaltına alırken, üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait 37 bronz ve gümüş sikke ile define aramada kullanılan dedektör ele geçirdi.Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI