Tarihi eserleri, Bulgaristan’a kaçıracaklardı

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri Bulgaristan’a kaçırmak isteyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Bulgaristan ile eş zamanlı baskınlarda Tekirdağ’ın yanı sıra İstanbul ve Çanakkale de Osmanlı tuğralı sikke, kılıç ve heykellerinde olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kimliklerini tespit eden Tekirdağ’da 3, İstanbul’da 3 ve Çanakkale 1 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul’a yakalanan şüphelilerden Alparslan K.’nın iki evinde yapılan aramalarda aralarında Arapça ve çiçek motifleri bulunan kılıç ile ona ait kurt başı figürlü metal kılıf, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan 20 sikke ve çıplak kadın heykeli ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında Bulgaristan makamlarıyla irtibat kurulduğunu ve ortaklaşa operasyon düzenlendiğini açıkladı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Tekirdağ’a getirilerek sorguya alınacak. Ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ise incelenmesi için Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.



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