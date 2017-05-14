Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Tarihi eserleri, Bulgaristan’a kaçıracaklardı

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri Bulgaristan’a kaçırmak isteyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Bulgaristan ile eş zamanlı baskınlarda Tekirdağ’ın yanı sıra...

Tarihi eserleri, Bulgaristan’a kaçıracaklardı
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri Bulgaristan’a kaçırmak isteyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Bulgaristan ile eş zamanlı baskınlarda Tekirdağ’ın yanı sıra İstanbul ve Çanakkale de Osmanlı tuğralı sikke, kılıç ve heykellerinde olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kimliklerini tespit eden Tekirdağ’da 3, İstanbul’da 3 ve Çanakkale 1 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İstanbul’a yakalanan şüphelilerden Alparslan K.’nın iki evinde yapılan aramalarda aralarında Arapça ve çiçek motifleri bulunan kılıç ile ona ait kurt başı figürlü metal kılıf, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan 20 sikke ve çıplak kadın heykeli ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında Bulgaristan makamlarıyla irtibat kurulduğunu ve ortaklaşa operasyon düzenlendiğini açıkladı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Tekirdağ’a getirilerek sorguya alınacak. Ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ise incelenmesi için Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246