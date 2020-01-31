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Tarihi eserler zeytin bidonundan çıktı
GÜVENLİK 31.01.2020, 16:16
ARDAHAN’ın Göle ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait bin 234 adet tarihi eser ele geçirildi.
Göle ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, art arda operasyonlara imza attı. Operasyonlarda, çeşitli otomobil, otobüs ve adreslerde yapılan aramalarda zeytin bidonları içinde Bizans ve Ortaçağ ile çeşitli dönemlere ait bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Göle ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, art arda operasyonlara imza attı. Operasyonlarda, çeşitli otomobil, otobüs ve adreslerde yapılan aramalarda zeytin bidonları içinde Bizans ve Ortaçağ ile çeşitli dönemlere ait bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
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