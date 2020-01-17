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Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan çift adliyede
GÜVENLİK 17.01.2020, 13:41
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, evlerinde 16 parça tarihi eser ele geçirilen A.Ç. ve H.Ç. çifti gözaltına alındı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun'da yaşayan A.Ç. ile H.Ç.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis ekiplerinin yaptığı aramada 14 sikke, 2 yüzük olmak üzere 16 parça tarihi eser ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ç. ile H.Ç. adliyeye sevk edildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun'da yaşayan A.Ç. ile H.Ç.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis ekiplerinin yaptığı aramada 14 sikke, 2 yüzük olmak üzere 16 parça tarihi eser ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ç. ile H.Ç. adliyeye sevk edildi.
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