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Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı

İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı. 

Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı
İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı. 
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsabey Mahallesi Kalealtı Mevkii'nde bir kişinin fotoğraflarını gösterdiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik takip sonucunda tarihi eserleri satmaya çalışan kişinin Sefer Dişli olduğu belirlendi. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Dişli'nin üzerinde, Bizans Roma Dönemi'ne ait Demeter Bahar Tanrısı heykelinin başı, yine aynı döneme ait 11 parça altın para ile mühür ve bu eserlerin bulunduğu 10 fotoğraf ele geçirildi. Fotoğraflarda yapılan inceleme sonrasında Sefer Dişli'nin evinde yapılan aramada ise 43 parça tarihi eser daha ele geçirildi. Gözaltına alınan Dişli'nin ifadesi doğrultusunda düzenlenen baskında fotoğrafları çektiği tespit edilen Mustafa Akar'ın evinde 26 taş eser, 20 sikke, yer ölçüm cihazı, mercek pusula, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Efes Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan Sefer Dişli ve Mustafa Akar'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

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