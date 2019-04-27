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Tarihi eser kaçakçılığından tutuklanan emniyet müdürü tahliye edildi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık edildi. Çaycuma Cumhuriyet...

Tarihi eser kaçakçılığından tutuklanan emniyet müdürü tahliye edildi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık edildi.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl 23 Aralık günü Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Roma ile Antik Yunan dönemlerine ait sikke, heykel, heykelcik, pişmiş toprak kap, yüzük ve kolye gibi çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, görevden alınan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ile şoförü Ersan Sarı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Savcılık soruşturma sonunda 10 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ile 'izinsiz kazı ve sondaj yapmak' suçlarından dava açtı. Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hazır bulunan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Duruşma sonunda mahkeme Ahmet Kılıç ile diğer 5 tutuklu sanığı,  yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Duruşma, ertelendi.
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