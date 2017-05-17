Tarihi eser kaçakçılığı yapan 15 kişilik suç örgütüne darbe

ANKARA, () - TÜRKİYE ve Bulgaristan makamları tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılıgı yapan 15 kişilik suç örgütüne darbe vuruldu. Bulgaristan'da ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Örgüt üyeleri tarafından Türkiye'den yasa dışı olarak temin edilen 834 adet tarihi eser yurt dışına çıkarılmadan, Bulgaristan tarafında ise yaklaşık 1400 tarihi eser Avrupa ülkelerine kaçırılmak üzere iken ele geçirildi. Suç örgütü ile bağlantılı 2 kişi Fransa'da yakalanarak tutuklandı. Türkiye'deki operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanırken yapılan aramalarda 1.309 obje, 4 sikke yapımında kullanılan kalıp ve 4 kaçak kazıda kullanılan dedektör ele geçirildi. Bulgaristan'da ise aralarında suç örgütünün Türkiye sorumlusunun da bulunduğu 10 kişi yakalanırken adreslerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde yaklaşık 2 bin obje ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN İÇERİSİNDE YER ALAN 15 KİŞİ BELİRLENDİ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Bulgar makamları ile yapılan işbirliği neticesinde, Türkiye ve Bulgaristan uyruklu kişilerden oluşan bir suç organizasyonunun, Türkiye ve doğu ülkelerinden yasa dışı olarak temin ettikleri tarihi eserleri Batı Avrupa ülkelerine sattıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, suç örgütünün içerisinde yer alan 15 kişi belirlendi. Bu kişilerin bazılarının daha önceden çeşitli kaçakçılık suçlarına karıştıkları ve sıklıkla gruplar halinde Edirne Kara Sınır Kapısı üzerinden karayoluyla ortak giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi.

834 ADET TARİHİ ESER YURT DIŞINA ÇIKARILMADAN ELE GEÇİRİLDİ

Bu bilgiler doğrultusunda suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Bulgar makamlarınca çok yönlü projeli çalışma başlatıldı. Çalışmalar devam ederken örgüt üyelerinin Bulgaristan'da bulunan örgüt lideriyle irtibatlı oldukları tespit edilerek suçun uluslararası bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda örgüt üyeleri tarafından Türkiye'den yasa dışı olarak temin edilen 834 adet tarihi eser yurt dışına çıkarılmadan, Bulgaristan tarafında ise yaklaşık 1400 adet tarihi eser Avrupa ülkelerine kaçırılmak üzere iken ele geçirildi.

FRANSA'DA 2 KİŞİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ile Bulgar polis birimlerinin tam koordinasyonu sağlanarak, konu ile ilgili Türkiye'de toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca bu toplantılarda bahsi geçen suç örgütü ile bağlantılı 2 kişinin Fransa'da yakalanarak tutuklanması sağlandı.

TÜRKİYE'DE YAKALANAN 6 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Yaklaşık 6 ay kadar süren titiz çalışmalar sonucunda 12 Mayıs'ta Bulgaristan'da ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında Tekirdağ'da 3, İstanbul'da 2 ve Çanakkale’de 1 olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 15 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü de 'Adli Kontrol' kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 1.309 obje, 4 sikke yapımında kullanılan kalıp ve 4 kaçak kazıda kullanılan dedektör ele geçirildi.

BULGARİSTAN'DAKİ OPERASYON

Bulgaristan'da ise aralarında suç örgütünün Türkiye sorumlusunun da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde yaklaşık 2 bin obje ele geçirildi.

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