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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

KONYA merkezli 5 ilde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen ve gözaltına alınan 25 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2,5...

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
KONYA merkezli 5 ilde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen ve gözaltına alınan 25 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.
Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2,5 aydır yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Konya merkezli olmak üzere Mersin, Adana, Manisa ve Isparta'da 30 Nisan günü operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 4 av tüfeği, 422 tarihi değeri olmak üzere 1279 obje ele geçirildi. Malzemelerin incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvaruna gönderileceği belirtildi.
SAHTESİNİ YAPIP, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER
Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, bunun karşılında para aldıkları iddia edildi. Şüphelilerin sahte eserleri yapmak için kendilerine atölyede kurdukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli sorgularının ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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