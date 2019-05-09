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Tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

MERSİN, () - MERSİN'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi objeyi satmaya çalışan 2 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

MERSİN, () - MERSİN'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi objeyi satmaya çalışan 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Mersin'e kaçak tarihi eser getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinden Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. 

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