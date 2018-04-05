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Tarihi eser bulunan evin bahçesindeki kaçak kazıya 16 gözaltı

ADANA'nın Kozan ilçesinde daha önce tarihi eser bulunan bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan 16 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kozan'a bağlı Hamamköyü Mahallesi'nde Serkan ve Yasemin Biçer'e ait evin bahçesinde foseptik...

Tarihi eser bulunan evin bahçesindeki kaçak kazıya 16 gözaltı
ADANA'nın Kozan ilçesinde daha önce tarihi eser bulunan bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan 16 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kozan'a bağlı Hamamköyü Mahallesi'nde Serkan ve Yasemin Biçer'e ait evin bahçesinde foseptik çukuru kazılırken Roma Dönemi'ne ait tarihi eserler bulundu. Bulunan tarihi eserler Müze Müdürlüğü tarafından kapatılarak denetim altına alındı. Ancak bazı kişilerin burada kazı yaptığı bilgisini alan jandarma istihbarat çalışmasının ardından baskın yaptı. Olayla ilgili İdem Mahallesi muhtarı G.Y.'nin de aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 8 kişi serbest bırakılırken H.A., O.K., H.Ö., S.B., T.T., B.B., B.Ç. ve muhtar  G.Y. adliyeye sevk edildi.
Arazi sahibi Yasemin Biçer adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, H.A., O.K., H.Ö., S.B., B.B. ve B.Ç.'nin Müze Müdürlüğünden geldiklerini belirterek belge gösterip kazı yaptıklarını söyledi.

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