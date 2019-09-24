Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan M.A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı. Tarihi eser bulmak için tünel kazdığını ifade eden M.A., izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Korkuteli...
GÜVENLİK 24.09.2019, 12:55
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan M.A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı. Tarihi eser bulmak için tünel kazdığını ifade eden M.A., izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde oturan M.A.'nın evinin bahçesindeki barakada izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. M.A.'nın, bahçe içerisindeki barakadan başlayan 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdığı tespit edildi. Şüphelinin kaçak kazıda kullandığı 2 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 50 metre elektrik kablosu, kırıcı delici matkap ucu ve 2 baret ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. jandarmadaki ifadesinde, dedesinin burada tarihi eser olduğunu söylediği için tünel kazdığını söyledi. M.A. ifadesinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde oturan M.A.'nın evinin bahçesindeki barakada izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. M.A.'nın, bahçe içerisindeki barakadan başlayan 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdığı tespit edildi. Şüphelinin kaçak kazıda kullandığı 2 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 50 metre elektrik kablosu, kırıcı delici matkap ucu ve 2 baret ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. jandarmadaki ifadesinde, dedesinin burada tarihi eser olduğunu söylediği için tünel kazdığını söyledi. M.A. ifadesinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1