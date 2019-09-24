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'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı (2)

TÜNEL YAPACAĞI ALANA BARAKA İNŞA ETMİŞ Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Mustafa A.'nın, tarihi esere ulaşmak için dedesine ait evin bahçesinde yıllardır tünel kazdığı ortaya çıktı. Mustafa A.'nın, tünel kazacağı noktada bahçede...

GÜVENLİK 24.09.2019, 16:24
'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı (2)

TÜNEL YAPACAĞI ALANA BARAKA İNŞA ETMİŞ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Mustafa A.'nın, tarihi esere ulaşmak için dedesine ait evin bahçesinde yıllardır tünel kazdığı ortaya çıktı. Mustafa A.'nın, tünel kazacağı noktada bahçede önce baraka inşa ettiği, birkaç yıldır ara ara buraya gelerek, alt kısmında kazı yaptığı anlaşıldı. Mahalleli, baraka duvarının içerideki toprak yığınına dayanamayıp, yıkıldığını görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, baskın düzenleyip, Mustafa A.'yı kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa A.'nın, savcılıktaki ifadesinde, dedelerinin bölgede tarihi eser olduğunu söylediği için kazı çalışması yaptığını söylediği öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Zati Özçelik, define olduğu düşüncesiyle bu kazının gerçekleştirildiğini duyduklarını belirterek, "Burada daha önce kümes vardı. Yeniden inşa edilmiş. Duvar toprak yığınına dayanamayınca kazı yaptığı ortaya çıktı. Uzun süre kimsenin haberi olmadı. Böylesi duyulmadı" dedi.

Adem DURMAZ- Hasan DEMİRBAŞ/KORKUTELİ (Antalya), ()

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