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Tarihi çarşıda yangın paniği
BURSA'da Tarihi Uzun Çarşı'da bir giyim dükkanının çatısında tutuşan kablolar, paniğe yol açtı. Esnaf, ürünlerini kurtarmak için çabaladı. Olay, Osmangazi ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Bir giyim dükkanının çatısından...
GÜVENLİK 28.08.2019, 14:23
BURSA'da Tarihi Uzun Çarşı'da bir giyim dükkanının çatısında tutuşan kablolar, paniğe yol açtı. Esnaf, ürünlerini kurtarmak için çabaladı.
Olay, Osmangazi ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Bir giyim dükkanının çatısından dumanların yükseldiğini fark eden esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada dükkanın yakınındaki esnaf, iş yerlerindeki mallarını dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya çıktı. Yapılan incelemede, kabloların tutuştuğu görüldü. Ekipler, soğutma işleminin ardından çarşıdan ayrıldı.
Olay, Osmangazi ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Bir giyim dükkanının çatısından dumanların yükseldiğini fark eden esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada dükkanın yakınındaki esnaf, iş yerlerindeki mallarını dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya çıktı. Yapılan incelemede, kabloların tutuştuğu görüldü. Ekipler, soğutma işleminin ardından çarşıdan ayrıldı.
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