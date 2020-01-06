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Taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu. Kaburgası kırılan, kafa travması geçiren Tekdurmaz tedavi altına alındı. Amatör...
GÜVENLİK 05.01.2020, 23:43
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu. Kaburgası kırılan, kafa travması geçiren Tekdurmaz tedavi altına alındı.
Amatör küme takımları Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze temsilcisi Hidropaks Tayfunspor, Kartepe Arslanbey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arslanbey Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazanırken, karşılaşmanın ardından bir grup taraftar sahaya girerek Hidropaks Tayfunspor futbolcularına saldırdı. Kaleci Sefa Tekdurmaz aldığı darbelerle yaralanırken, araya girenler taraftarları sakinleştirdi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Sefa Tekdurmaz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgası kırılan, akciğeri hasar gören ve kafa travması geçiren Sefa Tekdurmaz tedavi altına alındı. Sefa Tekdurmaz'ın ameliyata alınacağı öğrenilirken, takım arkadaşları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı.
Amatör küme takımları Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze temsilcisi Hidropaks Tayfunspor, Kartepe Arslanbey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arslanbey Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazanırken, karşılaşmanın ardından bir grup taraftar sahaya girerek Hidropaks Tayfunspor futbolcularına saldırdı. Kaleci Sefa Tekdurmaz aldığı darbelerle yaralanırken, araya girenler taraftarları sakinleştirdi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Sefa Tekdurmaz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgası kırılan, akciğeri hasar gören ve kafa travması geçiren Sefa Tekdurmaz tedavi altına alındı. Sefa Tekdurmaz'ın ameliyata alınacağı öğrenilirken, takım arkadaşları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı.
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