Tarabya'da yol çöktü: Onarım çalışmaları tamamlandı

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,()-SARIYER Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Bu arada ekipler, eski boruları sökerek yerlerine yenilerini yerleştirdi. İSKİ'den yapılan açıklamada arızanın igderildiği belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamada ise "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İSKİ de açıklama yaptı.

900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldiği belirtilen İSKİ'nin açıklamasında, "Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. İstanbullulara önemle duyurulur" denildi.

Bu arada ekipler, eski boruları sökerek yerlerine yenilerini yerleştirdi.

İSKİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Akşam saatlerinde yazılı açıklama yapan İSKİ arızanın giderildiğini bildirdi. İSKİ'nin açıklaması şöyle:

Sabah saatlerinde Sarıyer'de yol çökmesine sebep olan ana isale hattındaki arızaya ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiş ve arıza yoğun çalışmaların ardından giderilmiştir. Su verilmeye başlanmış olup, şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşması zaman alabilmektedir.

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