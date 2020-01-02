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Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdullah Tatlı belediyenin yaptığı yolu, arazisinden geçtiği için demir çit çekerek trafiğe kapattı. İlçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ne yaşayan Abdullah Tatlı, tapulu arazisine kendisinden habersiz...
GÜVENLİK 02.01.2020, 15:21
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdullah Tatlı belediyenin yaptığı yolu, arazisinden geçtiği için demir çit çekerek trafiğe kapattı.
İlçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ne yaşayan Abdullah Tatlı, tapulu arazisine kendisinden habersiz olarak belediye tarafından yapılan araç yolunu demir çitlerle kapattı. Yolun geçtiği arazinin kendisine ait olduğunu ifade eden Tatlı, "Yolu trafiğe kapattığım şeklinde savcılığa şikayet edildim. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar veridi. Eski belediye başkanı haberim olmadan buraya yol açmış ve asfalt dökmüş. Mahallenin resmi yolu aşağıdan geçiyor. Resmi yollar kapanmıyor. Burası sadece bana ait olan tapulu bir arazi. Burayı ömür boyu açık koyamam. Ben bana ait olan bu yolu kapattım” dedi.
İlçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ne yaşayan Abdullah Tatlı, tapulu arazisine kendisinden habersiz olarak belediye tarafından yapılan araç yolunu demir çitlerle kapattı. Yolun geçtiği arazinin kendisine ait olduğunu ifade eden Tatlı, "Yolu trafiğe kapattığım şeklinde savcılığa şikayet edildim. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar veridi. Eski belediye başkanı haberim olmadan buraya yol açmış ve asfalt dökmüş. Mahallenin resmi yolu aşağıdan geçiyor. Resmi yollar kapanmıyor. Burası sadece bana ait olan tapulu bir arazi. Burayı ömür boyu açık koyamam. Ben bana ait olan bu yolu kapattım” dedi.
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