Tankerin arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), ()- İZMİR'in Kınık ilçesinde tankerin arkadan çarptığı otomobildeki Burak Güngül (25) ile annesi Gülşen Güngül (55) yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Bergama- Soma karayolu Kınık Kavşağı'nda meydana geldi. Annesi Gülşen Güngül ile birlikte Kınık ilçe merkezine giden Burak Güngül yönetimindeki 35 EBV 90 plakalı otomobile, Mehmet Çolak (35) yönetimindeki 42 ABP 302 tanker arkadan çarptı. Kazada Burak Güngül ile annesi Gülşen Güngül yaralandı. Tanker şoförü Çolak'ın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaraların, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Tanker şoförü Mehmet Çolak, jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



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