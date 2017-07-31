Tankere çarpan minibüs sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te orta refüjdeki çimleri sulayan tankere arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Salih Günay öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Günay yönetimindeki 27 Z 0299 plakalı minibüs, orta refüjdeki çimleri sulayan 27 FB 545 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, aynı yönde giden başka bir otomobile de çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Salih Günay öldü, yanında bulunan Adem Dağdeler ise, yaralandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada ölen sürücü Salih Günay'ın cesedi ise otopsi için morga konuldu.