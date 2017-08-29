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Tanker tramvay raylarına uçtu: 2 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da freni boşalarak 10 metre yükseklikten tramvay raylarına uçan tankerdeki iki kişi yaralandı. Olay Canik İlçesi Baruthane Mahallesi'nde bu sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi...

Tanker tramvay raylarına uçtu: 2 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da freni boşalarak 10 metre yükseklikten tramvay raylarına uçan tankerdeki iki kişi yaralandı.
Olay Canik İlçesi Baruthane Mahallesi'nde bu sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi tarafından yol kenarlarındaki ağaçlar ile yeşil alanları sulamakta kullanılan Özgür Sepetçi yönetimindeki su tankeri seyir halindeyken freni boşaldı. Çelik bariyerlere çarpan su tankeri 10 metre yükseklikten tramvay raylarına uçarak ters döndü. Kazada tanker sürücüsü ile yanında bulunan Ali Kemal Özbakırcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Samsun Eğitim ve Aratırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniveritesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Su tankeri tramvay seferleri başlamadan önce vinç yardımıyla kaza yerinden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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