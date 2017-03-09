Tanık Albay: Tuğgeneral Güneşer, Belediye Başkanlığına CHP il başkanını oturtmam emrini verdi (2)

TANIK OLAN VALİ'NİN İFADESİ OKUNDU

3'ü tutuklu 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 4'üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edilirken, Bolu Valisi Aydın Baruş'un tanık olarak verdiği yazılı ifadesi okundu. Vali Baruş, ifadesinde dönemin Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın kendisini telefonla aramasıyla darbe girişiminden haberi olduğunu söyledi. Vali Baruş, Emniyet Müdürüne bütün emniyet güçlerini silahlı hale getirerek şehrin önemli noktalarında güvenlik önlemi aldırması, silahlı bir tecavüz halinde tereddütsüz misliyle karşılık verilmesi talimatını verdiğini belirtti. Askeri darbe teşebbüsünün ciddi bir eyleme dönüştüğü kanaatine vardığını ve olayların mahiyetini öğrenmek üzere dönemin İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ı aradığını ifade eden Vali Baruş, şöyle dedi:

"Bana kendilerine darbe emri geldiğine ilişkin bilgiyi benimle paylaşmadı. Ben Türker Yılmaz'ın telefonundaki tereddütlü konuşma tarzından şüphelendim. Kendimi ve ailemi güvende hissetmediğim için tek korumam olan görevliye, valilik makamında çalışan diğer bir korumayı ve polis memurunu çağırmasını söyledim. Sonra Emniyet Müdürü ile görüştüm. Bu görüşmeden sonra güvenlik nedeniyle şahsi telefonumu kapattım. Daha sonra saat 02.00'yi geçerken valilik makamına intikal edebildim. Valilik makamına geç intikal etmemin sebebi de Türker Yılmaz'la yapılan telefon görüşmelerinde olayların ciddiyetinin tarafıma söylenmemesi, darbe girişimi ve bununla ilgili kanunsuz talimatlara ilişkin tarafıma net bilgi verilmemesidir. Bu durum da şehirdeki güvenlik önlemlerinin zamanında alınmasına ve emniyet ile jandarma güçleri arasında bir işbirliği yapılmasına engel olmuştur."

'ARAÇLARA BİNİN' EMRİ

Vali Baruş, gece 02.52'de arayıp valilik makamına gelmesini istediği Albay Türker Yılmaz'ın 45 dakika sonra geldiğini ve kulağına eğilerek, kendilerine usulsüz bir çok talimat geldiğini kendilerinin ise bu talimatı ciddiye almadığını söylediğini belirtti. Vali Baruş, "Türker Yılmaz, o gece Tuğgeneral İsmail Güneşer'in kendisini arayarak Vali ve Belediye Başkanını gözaltına alması talimatı verdiğini, görevlendirilecek yeni isimler konusunda da fikrini sorduğunu daha sonraki süreçte ifade etmiştir" dedi.

Darbe girişimi kapsamında kentte askeri birliklerin birlik dışına intikali, sivil halk, kamu görevlileri, emniyet güçlerine yönelik bir eylemleri olmadığını söyleyen Vali Baruş, "Sadece Türker Yılmaz'la görüşmelerimizin birinde Tugay içinde bir ara 'Araçlara binin' emri verildiğini, ama araçların harekete geçmediğini bana ifade etmiştir" dedi.

ALBAY TÜRKER YILMAZ TANIK

Duruşmada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Bolu eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz da tanık olarak ifade verdi. 15 Temmuz gecesi Tuğgeneral Güneşer'in Hakkari'de bulunması nedeniyle Garnizon Komutan Vekilliği görevine bakan Yılmaz, sözde sıkıyönetim direktifi belgesinin eline ulaşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'na doğru hareket ettiğini belirterek, "Güneşer, beni telefonla arayarak kendisinin sıkıyönetim komutanı olarak atandığını, Hakkari'den Bolu'ya gelmek için yola çıktığını söyledi. Bolu Valisi ile Belediye Başkanını görevden almamı emretti. İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın emirleri altına alınmasını, kabul etmediği takdirde gözaltına alınmasını emretti" dedi. Mahkeme Başkanının, "15 Temmuz gecesi neden saat 03.00'a kadar makamınızda oturdunuz da amiriniz olan Bolu Valisi'nin yanına gidip onun yanında olmadınız? Darbe girişiminin şekillenmesini ve ona göre pozisyon almayı mı düşündünüz?" şeklindeki sorusuna Yılmaz, "Birliklerimin başında durdum. Valiliğe gitsem onları engelleme şansım olmayabilirdi" dedi.

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