Tanık Albay: Belediye Başkanlığına CHP il başkanını oturtmam emri verildi

BOLU'da, 3'ü tutuklu 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında tanık olarak dinlenen FETÖ'den tutuklu Düzce eski İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, tutuklu sanıklardan Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in 15 Temmuz gecesi kendisini arayarak valilik makamına oturması, belediye başkanlığına da CHP il başkanını oturtması emrini verdiğini ileri sürdü.



Bunu kabul etmeyen Güneşer, telefon kaydını istedi.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden FETÖ/PDY davasında 'Anayasayı ihlal' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlarından ömür boyu hapis ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 10 sanığın savunmaları tamamlandı. Duruşmanın 4'üncü gününde tanık ifadelerine geçildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Düzce eski İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, tanık olarak ifade verdi. Güvenir, sıkıyönetim atama listesinde sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak adı geçen Tuğgeneral Güneşer'in 15 Temmuz gecesi telefonla kendisini aradığını söyleyerek şöyle konuştu:





"Gece saatleriyle, makam telefonumdan aradı. Kendisinin Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiğini söyledi. Düzce Valisi’ni görevden alarak yerine oturmamı, belediye başkanlığına CHP İl Başkanını oturtmamı, Emniyet Müdürlüğü’ne ise jandarmadan bir şube müdürünü oturtmamı istedi. Emrin Genelkurmay Başkanlığı tarafından imzalanmadığını, sahte olabileceğini ve bu işi yapamayacağımı söyledim. İstanbul Jandarma Bölge Komutanı'na bağlı olduğumu ve onu arayacağımı söyledim. Güneşer ise bu sözlerimin ardından, 'Biz askeriz, emirlere itaat etmemiz gerek' diyerek üstü kapalı tehdit etti. Helikopterle Düzce'ye geldiğinde benimle görüşeceğini söyledi." Güvenir, Güneşer ile konuştuktan sonra Bolu eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz’ı aradığını belirterek, "Güneşer’in kendisini arayıp aramadığını sordum. Albay Yılmaz arandığını ve bir takım emirler aldığını söyledi. İçeriğinden bahsetmedi. Bunun üzerine ne yapacaklarını sordum. Bilemediğini söyledi. Ben emirin uygulanmaması talimatını verdim. Bolu ile Sakarya’dan Düzce’ye olabilecek saldırılara karşı tedbirler aldırdım. Güneşer ile tek görüşmem oldu" dedi.



Tutuklu sanık Güneşer, Güvenir'i aradığını, ancak görüşme içeriğinin doğru olmadığını ileri sürdü. Güneşer, "Onun zaten birliği yok. Personelleri ilçe ve köylerde. Onları da sabaha kadar toplayamazdı. Telefon görüşmesine ilişkin kayıtları istiyorum. Bu kişi ByLock'tan tutuklandı" dedi.