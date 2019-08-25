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Tandır evi, yangında kül oldu
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı tandır evi, kullanılamaz hale geldi. Ulaş'a bağlı Örenlice köyünde, Necati Namerttepe'ye ait evin yakınında yakılan ocaktan...
GÜVENLİK 25.08.2019, 15:58
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı tandır evi, kullanılamaz hale geldi.
Ulaş'a bağlı Örenlice köyünde, Necati Namerttepe'ye ait evin yakınında yakılan ocaktan çıkan kıvılcımlar, tandır evine sıçradı. Yangını gören köylüler, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, eve sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, tandır evi kullanılamaz hale geldi.
Ulaş'a bağlı Örenlice köyünde, Necati Namerttepe'ye ait evin yakınında yakılan ocaktan çıkan kıvılcımlar, tandır evine sıçradı. Yangını gören köylüler, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, eve sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, tandır evi kullanılamaz hale geldi.
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