Tamire götürülürken alev alev yandı

Faruk KIYAK- Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, elektrik sestemindeki arıza nedeniyle tamire götürülen cip yolda alev aldı. Motor bölümünden yünmaya başlayan cipi gelen itfaiye söndürüldü.
Yangın, D-100 Karayolu Yenidoğan Mevkii'nde meydana geldi. Hamza Yılmaz elektrik arızası nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ne götürdüğü 41 KY 312 plakalı cipin motorundan dumanların yükseldiğini görünce aracı yolun sağ şeridine park etti. Hamza Yılmaz ve yardıma koşan sürücüler motor kaputunu açamayınca alevler aracın motorunu sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaputu keserek açarken yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu cipin motoru tamamen yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.
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