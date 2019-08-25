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Tamir sonrası test sürüşündeki otobüste yangın çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tamiri yapıldıktan sonra test sürüşüne çıkarılan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü. Denizli-...

GÜVENLİK 24.08.2019, 16:37
Tamir sonrası test sürüşündeki otobüste yangın çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tamiri yapıldıktan sonra test sürüşüne çıkarılan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü.
Denizli- Antalya yolu Cankurtaran mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, Tamirden çıktığı için teste sürüşü yapılan Hakan Köybaşı yönetimindeki 16 RH 376 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüsün motor kısmından, duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden şoför Köybaşı, yolcusu olmayan otobüsü yol kenarına park etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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