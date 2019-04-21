Tamir ettikleri otobüsün altında kalan baba ve oğulları yaralandı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, krikonun boşalması sonucu tamir ettikleri yolcu otobüsünün altında kalan baba ve 2 oğlu yaralandı.Olay, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamircide meydana geldi. İstanbul'dan Van'a giderken Malatya'nın Darende ilçesinde arızalanan yolcu otobüsü, sanayideki bir tamirciye götürüldü. Krikoyla havaya kaldırılan otobüsün altına giren tamirci Mehmet Deniz ile çocukları Faruk ve Haluk Deniz, arızayı gidermeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ve vatandaşlar tarafından otobüsün altından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan baba Mehmet Deniz, hava ambulansı ile Haluk Deniz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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