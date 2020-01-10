Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tamir ettiği midibüsün viteste çalıştırılıp hareket etmesiyle araç ile iş yeri kapısının arasında sıkışan oto elektrik ustası Özden Yavaş (41), yaralandı.

Olay, Malkara Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Malkara'da seyir halinde arıza yapan midibüs, tamir için oto elektrik ustası Özden Yavaş'ın sanayideki işyerine getirildi. Yavaş, midibüsün ön kaputunu açıp arızayı gidermek için çalışmaya başladı. Yavaş, park halindeki midibüsün sürücüsünden aracı çalıştırmasını istedi. Viteste çalıştırılan midibüsün hareket etmesiyle Yavaş, araçla işyeri kapısı arasında sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağı ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Yavaş, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Midibüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

