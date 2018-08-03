Taksiyle uyuşturucu sevkiyatından tutuklandı

TEKİRDAĞ'da taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan Çetin D., tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu'dan taksiyle getirdiği uyuşturucuyu üniversite öğrencilerine sattığı belirlenen Çetin D.'yi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Çetin D. üzerindeki uyuşturucularla birlikte yakalandı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' gerekçesiyle gözaltına alınan Çetin D., Çorlu'da çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

