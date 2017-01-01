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Taksinin çarptığı yaya öldü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı 37 yaşındaki Cem Gaffar Karabulut, kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki...

Taksinin çarptığı yaya öldü
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı 37 yaşındaki Cem Gaffar Karabulut, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Murat A.  yönetimindeki 35 T 5031 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Cem Gaffar Karabulut'a çarptı. Kazada, Karabulut ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından Karabulut ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karabulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cem Gaffar Karabulut'un cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza sonrası taksi şoförü Murat A., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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