Taksinin çarptığı 3 yaşındaki Ceylan öldü

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, taksinin çarptığı Ceylan Pınaraltı (3), yaşamını yitirdi. Ceylan'ın, perşembe günü yaş gününün kutlandığı öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser (54), adliyeye sevk edildi.Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Cansu- Erkan Pınaraltı çiftinin kızı Ceylan'a, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı taksi çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazadan 1 gün önce yeni yaşının kutlandığı öğrenilen Ceylan Pınaraltı'nın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.