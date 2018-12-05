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Taksideki yolcuda uyuşturucu bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin kontrol ettiği taksideki yolcunun üst aramasında ve yanındaki çantada, 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuşadası...

Taksideki yolcuda uyuşturucu bulundu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin kontrol ettiği taksideki yolcunun üst aramasında ve yanındaki çantada, 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.30 sıralarında, kent girişinde kurulan Kuştur Polis Uygulama Noktası'nda taksiyi durdurdu. Aracın ön koltuğundaki H.D.'nin (27) tedirginliğini fark eden polis ekipleri, aracı ve taksidekileri aradı. H.D.'nin üzerinden ve çantasından 620 gram metamfetamin adlı uyuşturucu bulundu. Taksicinin olayla ilgili bağlantısının olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. H.D., emniyetteki işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede,  tutuklandı.

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