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Taksideki gasbın şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, müşteri gibi bindiği taksinin şoförünün boğazına bıçak dayayıp, 40 TL'sini gasp ettiği ileri sürülen Abdulbaki Aslan (26), polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından...

Taksideki gasbın şüphelisi tutuklandı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, müşteri gibi bindiği taksinin şoförünün boğazına bıçak dayayıp, 40 TL'sini gasp ettiği ileri sürülen Abdulbaki Aslan (26), polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, tutuklandı.
Geçen 5 Ağustos'ta saat 04.30 sıralarında, Alsancak Garı önündeki Sait Altınordu Meydanı'ndan Halil Durak yönetimindeki 35 T 6545 plakalı taksiye binen Abdulbaki Aslan, Torbalı'ya gitmek istediğini söyledi. Torbalı, Çaybaşı Mahallesi Ziya Güler Sokak'a geldiklerinde, Aslan araçtan inmek istedi. Bunun üzerine yolun sağında duran Halil Durak, taksimetrenin yazdığı 170 TL'yi ödemesini beklediği Abdulbaki Aslan'ın belinden çıkardığı bıçağı boğazına dayaması ile neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre, Aslan, ölümle tehdit ettiği Durak'ın gömlek cebindeki toplam 40 TL ile taksisinin kontak anahtarını gasp edip, koşarak uzaklaştı.
Bir süre kaçan gaspçının peşinden giden Halil Durak, 7104 Sokak'a geldiğinde gaspçının taksinin anahtarını yola fırlattığını fark etti. Anahtarı alan Durak, takibi bırakıp aracına döndü. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Halil Durak, durumu anlatıp, şikayetçi oldu. Polis, mobese ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile birlikte hareket eden Torbalı polisi,  TCDD 3'üncü Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan kamera kayıtlarını inceledi. Polis, Durak'ın verdiği eşkâlden yola çıkarak polis bilgi sistemi POLNET üzerinden 53 şüpheliyi belirledi. Durak, kendisine gösterilen bu 53 kişi arasından, şüpheli Abdulbaki Aslan'ı teşhis etti.
Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Abdulbaki Aslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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