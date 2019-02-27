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Taksideki cep telefonunun 10 saniyede çalınması kamerada

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, akaryakıt istasyonunda, taksisine aldığı yakıtın ücretini ödemek için kasaya yönelen Ramazan Gezer'in şoför koltuğundaki cep telefonu, 10 saniyede çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca...

Taksideki cep telefonunun 10 saniyede çalınması kamerada

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, akaryakıt istasyonunda, taksisine aldığı yakıtın ücretini ödemek için kasaya yönelen Ramazan Gezer'in şoför koltuğundaki cep telefonu, 10 saniyede çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 
Olay, 21 Şubat Perşembe günü, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Taksicilik yapan Ramazan Gezer, araca yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Burada 100 liralık yakıt alan Gezer, ücreti ödemek üzere kasaya yöneldi. Bu sırada taskiye yaklaşan kimliği belirsiz kişi, içine bakıp, biraz ilerledikten sonra geri döndü. Şoför koltuğundaki cep telefonunu çalan kişi, hızla akaryakıt istasyonundan uzaklaştı. Ödemeyi yaptıktan sonra aracına dönen Gezer, telefonunu yerinde göremeyince istasyonun güvenlik kamerasının kayıtlarına baktı. Görüntülerde, bin 700 liralık cep telefonunun 10 saniyede çalındığını gören Ramazan Gezer, hırsızın yakalanması için polise başvurdu.

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