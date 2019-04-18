ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde jandarmanın durdurduğu takside, Afganistan uyruklu 5 kaçak yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı yol kontrol noktasında bir taksiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde, taksiyle seyahat eden 5 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu kaçak olduğu tespit edildi. Sürücü A.C. organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı, taksiye de el konuldu.Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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